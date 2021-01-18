«فيسبوك» تُعين ممثل اعتباري لها في تركيا

أعلنت شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، عن اتخاذها قرارا للشروع بعملية تعيين ممثل اعتباري لها في تركيا.

وأفاد بيان صادر عن المنصة العالمية، بأنها تؤمن بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، مبينة أن أكثر من نصف الشعب التركي، يتواصل عبر محيطه من خلال “فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن “فيسبوك” طالعت خلال الأشهر الأخيرة القانون التركي المتعلق بتنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات، من كافة جوانبه.

وأكد البيان أنه تم البدء بإجراءات تعيين ممثل اعتباري محلي لـ “فيسبوك” في تركيا، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار سريان معاييرها المتعلقة الخاصة بأمن بيانات وخصوصية المستخدمين.

وفي الثاني من نوفمبر الماضي، دخل قانون “وسائل التواصل الاجتماعي” الذي أقرته الحكومة التركية حيز التنفيذ، والذي يلزم شبكات التواصل الاجتماعية بتعيين ممثلين لها في البلاد.

وخلال الفترة الماضية، قامت العديد من شبكات التواصل الاجتماعي الرائدة عالمياً، بتعيين ممثلين لها في تركيا، وزودت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية ببيانات ممثلها، إضافة إلى نشر تلك البيانات على مواقعها، بحسب ما أفادت شبكة “ترك برس”.