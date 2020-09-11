فيسبوك تُنشئ شبكة اجتماعية لطلاب الجامعات

أطلقت شركة فيسبوك، أمس الخميس، شبكة اجتماعية مخصصة لطلاب الجامعات فقط، بمسمى “فيسبوك كامبوس Facebook Campus”، وتهدف إلى مساعدتهم على التواصل فيهما بينهم.

وقالت فيسبوك في منشور على مدونتها: “اليوم، نطلق Facebook Campus، وهي مساحة للجامعات فقط، مصممة لمساعدة الطلاب على التواصل مع زملائهم في الفصل بشأن الاهتمامات المشتركة”.

وأضافت الشركة:

تُسهِّل Facebook Campus العثور على المحادثات والبدء فيها داخل مجتمع كُلِّيتك.

وأصبح الطلاب يواجهون تحديات جديدة، كما أشارت فيسبوك، حيث تنتقل بعض الجامعات إلى التعلم عن بُعد جزئيًا أو كليًا، الأمر الذي أظهر الأهمية الكبيرة لإيجاد طريقة للبقاء على اتصال بالحياة الجامعية.

وتنبع رؤية فيسبوك من أن الكليَّة تمثل المناخ الأمثل لتكوين صداقات جديدة، والعثور على أشخاص يتشاركون الاهتمامات ذاتها، واكتشاف فرص جديدة للتواصل، كما في النوادي ومجموعات الدراسة والرياضة وغيرها.

ونوهت الشركة إلى بدايات شبكتها الاجتماعية حيث كانت في أيامها الأولى مجرد شبكة جامعية، والآن تعود إلى طرح نفس القالب مع Facebook Campus لمساعدة الطلاب على إقامة هذه العلاقات والحفاظ عليها، حتى لو كانوا بعيدًا عن كليتهم.

أما آلية عمل الشبكة الجديدة، فقد أوضحت فيسبوك أنها قسم مخصص من تطبيق فيسبوك الرئيسي مصمم للطلاب، مع ملف تعريف جامعي يختلف عن ملفهم الشخصي الرئيسي على فيسبوك.

ولإنشاء ملف التعريف الجامعي، يحتاج جميع الطلاب إلى البريد الإلكتروني الخاص بالكلية وسنة التخرج المتوقعة، أما المعلومات الأخرى، مثل: التخصص، والفصول، ومسقط رأسهم فهي اختيارية. وبمجرد إعداد ملف التعريف الجامعي، يمكن للطلاب اكتشاف المجموعات والأحداث الخاصة بكليتهم، والتواصل مع زملائهم في الفصل، الذين يشاركونهم اهتمامات مماثلة. وعند مشاركة المحتوى في Facebook Campus، فلن يراه إلا مستخدموها من الطلاب.

وتقدم الشبكة الاجتماعية الجديدة من فيسبوك ميزة الدردشة Campus Chat التي توفر للطلاب غرف دردشة في الوقت الفعلي. ويمكن للطلاب إنشاء غرف دردشة للمبنى السكني، أو النوادي، أو أي مجموعات أخرى يكونون جزءًا منها داخل الحرم الجامعي.

الجدير بالذكر أن شبكة Facebook Campus الجديدة متاحة لعدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولم يتم الإعلان بعد عن موعد طرحها في بقية دول العالم.