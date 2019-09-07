فيسبوك: شركات مصرية وإماراتية نفذت حملات دعم سرية لخليفة حفتر

رصدت شركة فيسبوك مؤخراً شركتين أحدهما مصرية والأخرى إماراتية تنفذان حملات سرية في مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لعدد من الجهات في تسع دول إقليمية على الأقل.

حيث ذكرت فيسبوك أن الشركتين New Wave المصرية وNewave الإماراتية أدارتا معاً 361 صفحة وحساباً وهمياً في فيسبوك وإنستغرام ضمن حملة واسعة النطاق تأثر بها 13.7 مليون شخص على الأقل، بالإضافة إلى إنفاقهما 167 ألف دولار على خدمات الإعلام.

وأكد متحدث باسم فيسبوك في تصريح صحفي أن الشركة المشغلة لموقع التواصل الاجتماعي الشعبي لا تملك الأدلة الكافية لتثبيت وجود علاقات بين الشركتين وحكومتي مصر والإمارات.

كما أوضحت نيويورك تايمز أن مالك الشركة المصرية هو العسكري المتقاعد من الجيش عام 2001 عمرو حسين الذي عمل بين عامي 2015 و2017 كاتب عمود في صحيفة البوابة نيوز المؤيدة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب نيويورك تايمز فإن شركة New Wave تنفذ عملياتها من مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة، ويتعهد موظفوها بعدم الكشف عن تفاصيل عملهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشطة الشركتين تأتي بالتوافق مع أهداف السياسات الخارجية لمصر والإمارات والسعودية، وبين الدول التي طالتها تلك الحملات السودان، حيث بذلت الشركتان جهودا ملموسة بغية رفع مستوى الدعم الشعبي للمجلس العسكري الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، لاسيما بعد الحادث الدموي لفض الاعتصام المنظم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم شهر يونيو الماضي.

هذا وطالت تلك الحملات بحسب نيويورك تايمز ملفات ملحة أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عملت الشركتان على دعم خليفة حفتر والترحيب بالإمارات وانتقاد دولة قطر، علاوة على تأييد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.