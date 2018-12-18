فيسبوك يحظر صفحة نجل نتنياهو بعد نشره تعليقات معادية للمسلمين

وكان يائير نتانياهو دعا في رسالة نشرها الخميس على صفحته في فيسبوك “جميع المسلمين إلى مغادرة” إسرائيل.

وكتب “هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون”.

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن “يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين”.

وأضاف “أنا أفضّل الخيار الثاني”.

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين الخميس في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات.

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى تويتر لانتقاد الموقع الأزرق الذي وصفه بأنه “ديكتاتورية الفكر”.

وطالما هاجم معارضو رئيس الوزراء ابنه يائير البالغ من العمر 27 عامًا كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

ويقول هؤلاء إن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية.