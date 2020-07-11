«فيسبوك» يدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل الإنتخابات الأمريكية

أفاد تقرير أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 من نوفمبر، بحسب شبكة “بلومبرغ نيوز” الأمريكية.

وأضاف التقرير، “أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد” ولفتت الصحيفة إلى أن حظر الإعلانات بإمكانه كبح انتشار المعلومات المضللة بشأن الانتخابات.

من جهته قال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير.

وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق.

وحظرت “تويتر” في العام الماضي الإعلانات السياسية، لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في كبت حرية الخطاب السياسي.

وكانت حملة جو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نشرت الشهر الماضي خطابا مفتوحا موجها للرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرج، تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان تلك الانتخابات