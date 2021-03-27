فيسبوك يُجمد صفحة رئيس فنزويلا بسبب معلومات مضللة عن كورونا

أفاد متحدث باسم فيسبوك اليوم السبت إن الشركة جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لانتهاكها سياساتها المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن كورونا المستجد وذلك لترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.وفقا لرويترز.

كان مادورو قد قال في يناير 2021 إن عقار كارفاتيفير المشتق من نبات الزعتر ويؤخذ عبر الفم “معجزة” تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية وذلك في زعم قال أطباء إنه غير مدعوم بالعلم.

وحذفت شركة فيسبوك مقطعا مصورا يروج فيه مادورو للعقار، وقالت إن التسجيل المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة “بأن شيئا ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى كورونا المستجد أو الشفاء من كورونا المستجد”.

وقال المتحدث باسم فيسبوك لرويترز “نحن نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد حاليا علاج للفيروس”.

ويقول مادورو في التسجيل إن العقار “معجزة” للطبيب الفنزويلي الذي عاش في القرن التاسع عشر خوسيه جريجوريو هرناندز.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعقيب.