تكنولوجيا

“فيسبوك” يُطلق 3 مزايا جديدة لاستخدام الكاميرا في “ماسنجر”

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 ديسمبر 2018 - 06:11
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«فيسبوك» يضيف مزايا جديدة لكاميرا «ماسنجر».[إنترنت]
أعلن موقع فيسبوك عن مجموعة من ميزات الكاميرا الجديدة لتطبيق “ماسنجر”، بالإضافة إلى الدعم المحلي لمقاطع الفيديو Boomerang، جنباً إلى جنب ميزة الواقع المعزّز التي تسمح لك بوضع ملصقات “ماسنجر” في الصور ومقاطع الفيديو.

بهذه الإضافات الجديدة يحتوي  “فيسبوك ماسنجر” على خمسة أوضاع مختلفة للكاميرا، وهي “العادية، فيديو، نص، boomerang، selfie”، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان فيسبوك عن إعادة تصميم تطبيق ماسنجر، والتركيز بشكل أساسي على البساطة.

ووفقاً لموقع theverge الأمريكي، يمكن أخذ ملصقات ماسنجر مباشرة من الدردشات وإضافتها إلى الصور الفوتوغرافية، ومن خلال الضغط على رمز الكاميرا أيضاً بجوار الملصق، يمكنك الآن إضافته ككائن حقيقي مدمج.

وفقاً لـ Facebook، ستصبح ميزات ماسنجر الجديدة متاحة لغالبية المستخدمين على مستوى العالم حالياً، وستكون متوفرة في كل من تطبيق ماسنجر المعاد تصميمه وإصداره القديم.

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