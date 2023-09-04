فيضانات «إسبانيا» أدّت لخسائر بشرية ومادية

تسبّبت أمطار غزيرة هطلت على وسط إسبانيا في فيضانات أدّت لخسائر بشرية ومادية كبيرة، وبحسب السلطات، توفي شخصان وفُقد اثنان آخران، كما تسببت الأمطار في إغلاق الطّرق وخطوط مترو الأنفاق وخطوط السّكك الحديديّة عالية السرعة.

صباح اليوم الإثنين كان يصحب مشاهد قاسية للإسبانيين؛ فَوِفقاً للمصدر “رويترز”: لقد تحوّلت الشوارع إلى أنهار ومجارف من المياه والطين تجرف السيارات وصناديق القمامة، وذلك في كل من المناطق “مدريد وقشتالة لا مانتشا وكاتالونيا وفالنسيا” كما تساقطت الثلوج في العديد من المناطق.

وفي مدينة توليدو، جنوب غرب مدريد، اضطرّت طائرات الهليكوبتر إلى إنقاذ عشرات الأشخاص الذين احتموا على أسطح منازلهم.

ووصفت السلطات الأمطار بأنها “غير مسبوقة”، وتستمرّ عمليّات البحث والإنقاذ في المناطق المتضرّرة.