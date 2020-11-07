فيضانات تجتاح مدن الشرق الليبي

أفادت وكالة الأنباء الليبية بالمنطقة الشرقية، بأن أمطار غزيرة، اجتاحت منذ صباح اليوم السبت، كل من مدينة شحات ومدينة المرج والأبرق والبيضاء شرق البلاد، مسببة غرق في الشوارع، والمنازل والمحلات التجارية وسيارات بعض المواطنين، وسط تهالك البنى التحتية للمدن.

من جانبه أفاد مدير فرع جهاز الإسعاف والطواري بمدينة شحات مليود بوجلفاطة، بأن في هذه الأثناء تجتاح مدينة شحات فيضانات عدة، نتيجة لهطول غزير للأمطار منذ فجر اليوم وتسببت في غرق الشوارع وغرق بعض منال المواطنين دون وقع خسائر بشرية.

وطمئن ميلود بأن جهاز الإسعاف وكل الأجهزة الأمنية في المدينة على استعداد تام لمواجهة أي طارئ داعياً المواطنين لتوخي الحذر أثناء القيادة والتنقل.