فيضانات قاتلة في الأرجنتين.. وفاة 10 أشخاص وإخلاء منازل غمرتها المياه

هطلت أمطار غزيرة، منذ فجر أمس الجمعة، على مدينة “باهيا بلانكا” الساحلية الواقعة على بعد 600 كم جنوب بوينس آيرس، في الأرجنتين، “ما أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة موقتة للسلطات المحلية.

وبحسب السلطات، “فإن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار هطلت في حوالى ست ساعات، مما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وإجبار أكثر من ألف شخص على الإخلاء في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة”.

وشددت البلدية على أنه “لا يمكننا استبعاد احتمال وجود عدد أكبر من الضحايا نظرا لحجم الكارثة المناخية”.

وقالت السلطات: “بحلول منتصف نهار الجمعة، كان جزءا كبيرا من المدينة كان تحت المياه، بعد “سبع ساعات من الأمطار الغزيرة المتواصلة”، والتي انحسرت بحلول الظهر”.

وقال رئيس بلدية باهيا بلانكا، فيديريكو سوسبييليس إن “الأمطار توقفت، لكن طرقا مغمورة بالمياه لا تزال تمنع الناس من الوصول إلى أجزاء مختلفة من المدينة”، وأشار إلى أنه “تم قطع الكهرباء عن المدينة، لأسباب أمنية”.

ودعت بلدية “باهيا بلانكا”، “السكان إلى البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وسمحت “بالتحرك بالآليات الثقيلة فقط” استعدادا لعمليات الإنقاذ، وتم إغلاق مطار “باهيا بلانكا” حتى إشعار آخر”.

وسبق ان شهدت المدينة أحداثا مناخية قاسية، في نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كم في الساعة، إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية”.

EXTREME flooding in Bahía Blanca, Argentina today. At least six people have died….🌊 pic.twitter.com/jhq01zrekk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 7, 2025

Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025

🚨THIS MORNING, MASSIVE FLOODING IN BAHÍA BLANCA, ARGENTINA



– Heavy rainfall has made most streets impassable

– Over 200mm of rain has fallen, with 50-100mm more expected in the next 2 hours

– 40 families evacuated, with many more calls for assistance being processed pic.twitter.com/mBebvdqAZX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 7, 2025

Massive floods due to extreme rainfalls in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/aT8HEJ9L0L — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025

Un desastre la tormenta que nos azota desde anoche. Barrios intransitables,gente evacuada,muy triste todo. Abarca zonas de Bahia Blanca y Punta Alta.

La lluvia continúa.😢🙏

El Hospital Regional Penna colapsado.Vean la zona de Neonatología. pic.twitter.com/AtIi6YzbOc — maria eva🇦🇷✌🇦🇷 (@mariaeva40451) March 7, 2025

🚨⚠️ HISTÓRICO TEMPORAL EN BAHIA BLANCA.



La ciudad quedó COLAPSADA por las abundantes lluvias que se registran desde la madrugada. Se acumularon mas de 300 mm y hay ALERTA ROJA del SMN.



Se reportan masivas inundaciones, cortes de luz y hay hospitales colapsados.



Desolador. pic.twitter.com/dbBiS2zp8t — Tormentas de Zona Sur (@SurTormentas) March 7, 2025