فيضانات قاتلة في الأرجنتين.. وفاة 10 أشخاص وإخلاء منازل غمرتها المياه

هطلت أمطار غزيرة، منذ فجر أمس الجمعة، على مدينة “باهيا بلانكا” الساحلية الواقعة على بعد 600 كم جنوب بوينس آيرس، في الأرجنتين، “ما أدى لمقتل 10 أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة موقتة للسلطات المحلية.
وبحسب السلطات، “فإن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار هطلت في حوالى ست ساعات، مما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وإجبار أكثر من ألف شخص على الإخلاء في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة”.
وشددت البلدية على أنه “لا يمكننا استبعاد احتمال وجود عدد أكبر من الضحايا نظرا لحجم الكارثة المناخية”.
وقالت السلطات: “بحلول منتصف نهار الجمعة، كان جزءا كبيرا من المدينة كان تحت المياه، بعد “سبع ساعات من الأمطار الغزيرة المتواصلة”، والتي انحسرت بحلول الظهر”.
وقال رئيس بلدية باهيا بلانكا، فيديريكو سوسبييليس إن “الأمطار توقفت، لكن طرقا مغمورة بالمياه لا تزال تمنع الناس من الوصول إلى أجزاء مختلفة من المدينة”، وأشار إلى أنه “تم قطع الكهرباء عن المدينة، لأسباب أمنية”.
ودعت بلدية “باهيا بلانكا”، “السكان إلى البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وسمحت “بالتحرك بالآليات الثقيلة فقط” استعدادا لعمليات الإنقاذ، وتم إغلاق مطار “باهيا بلانكا” حتى إشعار آخر”.
وسبق ان شهدت المدينة أحداثا مناخية قاسية، في نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كم في الساعة، إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية”.
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