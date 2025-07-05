 فيضانات كارثية في تكساس.. 13 قتيلاً وعشرات المفقودين

في مشهد مأساوي يتصدر عناوين الأخبار الأميركية، اجتاحت فيضانات مفاجئة مدمّرة أجزاء واسعة من ولاية تكساس، وأدت حتى مساء الجمعة إلى مقتل 13 شخصاً، وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي للأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت الولاية في السنوات الأخيرة.

وبينما تتواصل عمليات الإنقاذ على مدار الساعة بمشاركة مئات العناصر من فرق الطوارئ، يعيش السكان حالة من الذعر والترقب وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار واحتمال تفاقم الأزمة.

وفي قلب المأساة، يبرز مخيم ميستيك الصيفي المسيحي للفتيات في بلدة هانت، إحدى ضواحي مدينة سان أنطونيو، حيث فُقد أثر نحو 23 فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و17 عاماً، بعد أن اجتاحت مياه نهر غوادالوبي الأكواخ التي كنّ نائمات فيها.

وقال نائب حاكم تكساس دان باتريك في مؤتمر صحفي مؤثر: “هذا لا يعني أنهن فُقدن تماماً، قد يكنّ عالقات فوق شجرة أو في مكان بلا وسيلة تواصل. نحن نصلّي أن نتمكن من العثور عليهن أحياء”.

وأوضح باتريك أن أكثر من 750 فتاة كن في المخيم عند بدء الكارثة، وتم إجلاء معظمهن خلال الليل، إلا أن الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى 10 بوصات (نحو 25 سم) أربكت عمليات الإجلاء وأغرقت الطرقات.

وتشارك 500 عنصر إنقاذ و18 مروحية في عمليات البحث، إلى جانب 40 مروحية إضافية، و9 فرق غوص و12 طائرة مسيّرة، وسط تضاريس وعرة وظروف مناخية صعبة.

وقال باتريك: “نحن نبحث في كل شجرة ونقلب كل حجر. سنواصل العمل دون توقف، 24 ساعة في اليوم، حتى نعثر على كل مفقود”.

وتم العثور على عدد من الفتيات عالقات، إحداهن فوق شجرة، في حين تم انتشال عدد من الجثث، لم يتم تحديد عددها بدقة، وبعضها لأطفال.

رسائل حزينة من المخيم وأهالي في حالة صدمة

أرسل القائمون على مخيم ميستيك بريداً إلكترونياً مروّعاً إلى العائلات قالوا فيه: “إذا لم يتم التواصل معكم شخصياً، فهذا يعني أن ابنتكم من بين المُبلغ عنهن”، وأكدوا أن المخيم فقد الاتصال بالإنترنت والكهرباء والماء، ما زاد من صعوبة تنسيق عمليات الإغاثة.

كما ناشد باتريك الأهالي بعدم التوجه إلى موقع المخيم قائلاً: “نعلم أنكم قلقون، لكن نطلب منكم البقاء بعيداً عن المنطقة. سيتم نقل الفتيات الناجيات بالحافلات إلى نقطة مخصصة لإعادة لمّ الشمل مع العائلات”.

وفيات ومفقودون في أنحاء المقاطعة

حتى مساء الجمعة، أكدت السلطات مقتل 13 شخصاً في مقاطعة كير وحدها، مع استمرار البحث عن مفقودين. وتم العثور على جثث داخل سيارات وفي مجاري المياه، في حين حذرت الشرطة من أن “عدد الضحايا مرشح للارتفاع”.

وذكرت صحيفة أوستن أمريكان-ستيتسمان أن العدد المؤكد حتى الآن بلغ 6 قتلى، لكن السلطات تمتنع عن إعلان حصيلة نهائية في انتظار انتهاء عمليات البحث.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بلغ منسوب نهر غوادالوبي قرب بلدة هانت ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط توقعات بمزيد من الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ما يهدد بموجة جديدة من الفيضانات.

وقال باتريك في بيان رسمي: “لا يزال خطر الفيضانات المفاجئة قائماً من سان أنطونيو إلى واكو، ونحث السكان على الالتزام بتعليمات السلطات المحلية”.

تعبئة شاملة.. والحرس الوطني يتدخل

تم تفعيل الحرس الوطني في تكساس ليلة الخميس، ويقود حالياً عمليات البحث بالمروحيات، إلى جانب خفر السواحل الأميركي ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، وتم إصدار أوامر بإخلاء شامل لسكان مقاطعة كير، وخصوصاً أولئك القاطنين قرب نهر غوادالوبي.

وأكد نائب الحاكم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم إبلاغه بكافة تفاصيل الكارثة، وأن البيت الأبيض تواصل مراراً مع السلطات المحلية، ناقلاً رسالة دعم واضحة مفادها: “أي شيء نحتاجه، سيكون متوفراً.”

يُذكر أن هذه الكارثة ليست الأولى في تكساس، التي تعرضت في السنوات الماضية لسلسلة من الفيضانات والعواصف نتيجة تغيرات مناخية حادة، وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فيضان ديسمبر 2024، الذي أودى بحياة عدة أشخاص في نفس المقاطعة.

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state.



In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes.



Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5 — Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 4, 2025

🚨Life-Threatening Flood

📍 Kerrville, Texas

📍Guadalupe River



The Guadalupe River in Kerrville, Texas, is experiencing catastrophic flooding this morning, reaching the second-highest level on record and surpassing the devastating 1987 flood.



The River surged to a reported 34… pic.twitter.com/RdbZtmgg58 — Globe Alerts (@Globe_Alerts) July 4, 2025

🚨BREAKING: A mass flood in Texas just caused 23 girls from a Christian summer camp to go missing.



Pray they are found alive and well and pray for their families.🙏 pic.twitter.com/ns0DnraCxJ — Bo Loudon (@BoLoudon) July 4, 2025

New Major flooding in hill country Texas along the Guadelope River which was packed with RV and youth Camps for the 4th celebration. Many are dead and more unaccounted. Pray for the families pic.twitter.com/V52HtEE5so — hernando arce (@hernandoarce) July 4, 2025

🚨 BREAKING: NONSTOP AIR RESCUE MISSIONS UNDERWAY IN TEXAS FLOODS



*Over 100 people still missing including 23 children from Camp Mystic.

* At least 13 confirmed dead.



Gov. Abbott: “We will not stop until everyone is accounted for.” pic.twitter.com/pzaf8X9EgJ — HustleBitch (@HustleBitch_) July 4, 2025