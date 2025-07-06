فيضانات مدمرة تضرب تكساس.. 43 قتيلاً بينهم 15 طفلاً وعشرات المفقودين

تواصلت الفيضانات المدمرة التي اجتاحت وسط ولاية تكساس الأمريكية، مخلفةً خلفها مأساة إنسانية كبيرة، بعد أن ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 43 قتيلاً بينهم 15 طفلاً، في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة عن عشرات الفتيات المفقودات، لا سيما من مخيم كامب ميستيك الصيفي.

وأعلن قائد شرطة مقاطعة كير، لاري ليذا، خلال مؤتمر صحفي صباح السبت، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 43 جثماناً من ضحايا الفيضانات، منهم 28 بالغاً و15 طفلاً، مؤكداً أن 8 من القتلى لم يتم التعرف عليهم بعد، بينهم عدد من الأطفال.

وأضاف ليذا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة وسط ظروف جوية صعبة، مع تحرك فرق الإنقاذ في مواقع الكارثة.

هذا وشهدت المنطقة موجة أمطار غزيرة غير متوقعة صباح الجمعة، أدت إلى ارتفاع سريع لمنسوب نهر غوادالوبي بأكثر من 8 أمتار خلال ساعات قليلة، ما تسبب في فيضان مروع جرف المنازل والمنشآت، وقطع طرقات وتحول المناطق إلى برك مائية عميقة، وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لخراب واسع ومنصات خرسانية فارغة، وأكوام من الأنقاض متناثرة على ضفاف النهر.

ونجح رجال الإنقاذ في إنقاذ أكثر من 850 شخصاً، بينهم العديد ممن علقوا على أسطح المنازل أو في الأشجار، مستخدمين في بعض الحالات سلاسل بشرية لتأمين سلامة المحتجزين، وأكدت السلطات المحلية أن الفيضانات ضربت المنطقة فجأة، دون إنذار مسبق، مما حال دون إجلاء السكان في الوقت المناسب.

وكان من بين المفقودين 27 فتاة من مخيم كامب ميستيك الصيفي، مما يزيد من حجم القلق على حياتهن، خاصة مع استمرار البحث عن ناجين في المنطقة.

وقال دالتون رايس، رئيس بلدية كيرفيل، إن هناك احتمال وجود المزيد من المفقودين غير المعروفين.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا عن تعازيهما العميقة للضحايا من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهما “يصليان من أجل السلامة والشفاء لجميع المتضررين”.

وتأتي هذه الفيضانات ضمن أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها ولاية تكساس في السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وتعبئة واسعة لفرق الإنقاذ والشرطة والدفاع المدني.

وأعلنت هيئة الأرصاد الوطنية عن انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بالسيول إلى حد كبير، لكنها حذرت من استمرار مراقبة الفيضانات في المناطق الأوسع حتى مساء السبت.