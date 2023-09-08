فيضانات مهلكة في اليونان

بدأت فرق الدفاع المدني اليوناني، أمس الخميس، عملية لإنقاذ العشرات من سكان القرى في شمال البلاد، بعد أن حوّلت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى أنهار وجرفت المنازل.

ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت”: فقد تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على سهل “ثيساليا” الكبير في وسط البلاد، في مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، واعتبر ستة في عداد المفقودين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن العاصفة التي أطلق عليها اسم “دانيال” تسببت في انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق، كما تسببت الفيضانات في خسائر مادية كبيرة.

وتأتي هذه الأحوال الجوية القاسية في أعقاب حرائق مدمرة هذا الصيف في اليونان خلّفت 26 قتيلا على الأقل.

وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في مصرع 12 شخصاً.