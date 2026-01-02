أفغانستان.. عشرات القتلى والمصابين جرّاء الفيضانات وتساقط الثلوج

لقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، جراء تساقط كثيف للثلوج وحدوث فيضانات في عدة ولايات أفغانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال متحدث الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد يوسف حمد، إن البلاد شهدت سيولًا قوية وتساقطًا كثيفًا للثلوج، مما أدى إلى غمر المياه لعدد كبير من المنازل، وتعطيل الحياة اليومية، وتضرر البنية التحتية، ونفوق المواشي، وإلحاق أضرار جسيمة بألف و800 أسرة.

وفي تحرك سريع، أعلنت قيادة شرطة ولاية فراه الأفغانية أن قواتها نجحت في إنقاذ المئات من السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات غربي البلاد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة محمد نسيم بدري بأن عناصر القوات البرية والجوية التابعة للفيلق “207 الفاروق”، بدعم من ضباط الشرطة، أنقذت نحو 200 مدني في منطقتي قرغ زرد ودوزداك قرب مدينة فراه، خلال ثلاث عمليات جوية بالمروحيات.

وأشار بدري إلى نقل جميع المُهجّرين إلى مناطق آمنة، حيث قدمت لهم الفرق الطبية الرعاية اللازمة، بينما تمكنت قوات الأمن من إنقاذ ركاب حافلة علقت في تيارات جارفة بفعل الفيضانات.

كما أسفرت الفيضانات التي اجتاحت منطقتي بكوة وخاك سفيد عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين، وفق بيانات هيئة إدارة الكوارث في ولاية فراه، فيما دمرت الكارثة 274 منزلا وألحقت أضرارًا جزئية بـ1558 منزلًا آخر، إضافة إلى تلف البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمساجد، ونفوق نحو 1200 رأس من الماشية.

وتشكلت لجنة طوارئ في ولاية فراه لإدارة الوضع في المناطق المتضررة، بالتزامن مع استمرار التساقط الغزير للثلوج والأمطار في ولايات أفغانية أخرى، وسط جهود مكثفة من القوات الأمنية لإجلاء السكان وتأمين المتضررين.