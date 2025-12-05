فيضانات وانهيارات أرضية تضرب إندونيسيا واليونان.. مئات القتلى وآلاف المشردين

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 846 قتيلاً، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن 547 مفقوداً، وفق وكالة إدارة الكوارث الوطنية.

وأوضحت الوكالة أن نحو 2700 شخص أصيبوا جراء الكارثة، وأكثر من مليون شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مقاطعات شمال سومطرة وآتشيه وغرب سومطرة، مسببة فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن كانت السلطات أعلنت في وقت سابق عن مقتل 837 شخصاً، ما يشير إلى استمرار خطورة الوضع وارتفاع عدد الضحايا مع تقدم عمليات الإنقاذ.

وفي هذا الإطار، أكدت سفارة روسيا في جاكرتا عدم ورود أي استغاثات من مواطنين روس بشأن الفيضانات، بينما يواصل فرق الإنقاذ المحلية البحث عن المفقودين وسط ظروف جوية صعبة.

وفي أوروبا، تسببت الأمطار الغزيرة في اليونان في فيضانات واسعة وعطلت حركة المرور في مناطق عدة، منها أثينا، شبه جزيرة بيلوبونيز، وجزيرة كريت.

وأعلنت السلطات أن العاصفة تعد من بين الأسوأ خلال السنوات الأخيرة، محذرة من أنها وصلت إلى مرحلة حرجة وستضعف تدريجياً، مع استمرار رياح قوية تصل سرعتها إلى 88 كيلومتراً في الساعة في أجزاء من بحر إيجه.

وأدت الحالة الجوية إلى إغلاق المدارس في تسع من أصل 13 منطقة، فيما وجهت الحكومة المواطنين للعمل من المنزل كلما أمكن لتجنب مخاطر الفيضانات والطرق المغمورة بالمياه.

وتتصاعد الكوارث الطبيعية في العالم نتيجة الأمطار الغزيرة والظروف الجوية المتطرفة، مما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية ويهدد حياة الملايين.

وتشير تقارير خبراء المناخ إلى أن هذه الأحداث قد تتكرر بشكل متزايد مع استمرار التغير المناخي، ما يفرض على الدول تعزيز الاستعدادات الطارئة وخطط الإجلاء والإنقاذ.