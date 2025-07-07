فيضانات وبراكين وحوادث في باكستان وروسيا ومصر وإندونيسيا وأمريكا والأردن والخليج

شهدت مناطق عدة من العالم أحداثاً مأساوية وأمنية متباينة شملت باكستان التي دفعت ثمن فيضانات موسمية عارمة أسفرت عن مصرع 72 شخصاً وإصابة أكثر من 130، وروسيا التي شهدت انتحار وزير النقل بعد إقالته، بالإضافة إلى حادث هبوط اضطراري لطائرة مظليين شرقي البلاد، وفي السعودية، تم تفكيك شبكة مخدرات تضم موظفين حكوميين، فيما أحبطت الكويت محاولة نشر الفتنة الطائفية عبر توقيف مواطن، وشهدت مصر إطلاق نار مروع خلال جلسة تصالح أسفر عن إصابات خطيرة، واعتداءً على معلمة أثناء امتحانات الثانوية، إضافة إلى حادث اصطدام سفينة حاويات برصيف ميناء الإسكندرية وخروج قطار VIP عن القضبان، وفي أستراليا، تعرّضت سيدة لهجوم أسد في حديقة حيوان. كما شهدت إندونيسيا ثوراناً عنيفاً لبركان جبل ليوتوبي، فيما شهدت فيلادلفيا الأميركية مجزرة بإطلاق نار عشوائي أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وأخيراً، أحبط الأردن محاولة تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة تقنياً.

مصرع 72 شخصاً وإصابة أكثر من 130 في فيضانات باكستان العارمة المستمرة منذ عشرة أيام

أودت الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان خلال الأيام العشرة الماضية بحياة 72 شخصاً على الأقل، وأصابت أكثر من 130 آخرين، وفقاً لما أعلنته هيئة إدارة الكوارث الوطنية في باكستان اليوم الاثنين.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة بفيضانات واسعة النطاق في عدة أقاليم من البلاد، منها خيبر باختونخوا في الشمال الغربي، والبنجاب شرقاً، والسند جنوباً، وبلوشستان في جنوب غرب باكستان.

ودعت الهيئة السكان المحليين والمسؤولين إلى توخي الحذر الشديد، وحثت السياح على تجنب المناطق المتضررة، نظراً لاحتمالية استمرار هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى غلق الطرق السريعة وازدياد خطر الفيضانات.

وتأتي هذه الكارثة الطبيعية في ظل جهود مكثفة من السلطات لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة وتأمين المناطق المتضررة.

Another year, another flood—& still no dam, no drainage plan, no lessons learned.Ravi River is turning Punjab into a disaster zone while Pakistan’s rulers argue on TV..



This isn’t a natural disaster. It’s the symptom of a failed state with no will to fix itself..@LevinaNeythiri pic.twitter.com/63V8XY7mCi — Divya Bhalla (@DivyaBhalla_) July 7, 2025

انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته من قبل بوتين

أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير النقل الروسي، رومان ستاروفويت، لقي مصرعه في حادث انتحار بعد ساعات قليلة من إقالته من منصبه من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة “تاس” نقلاً عن لجنة التحقيق الروسية أنه تم العثور على جثة الوزير السابق داخل سيارته الشخصية في منطقة أودينتسوفو، مصابة بطلق ناري.

وأكدت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم اللجنة، أن الرواية الرئيسية لما حدث هي انتحار، مضيفة أن الهيئات المعنية تعمل على تحديد ملابسات الحادث.

وتمت إقالة ستاروفويت بمرسوم رئاسي صباح الإثنين 7 يوليو، إلا أن الوثيقة الرسمية لم تذكر أسباب القرار. وكان ستاروفويت قد شغل منصب وزير النقل منذ مايو 2024.

روسيا: إصابة 6 مظليين إثر هبوط اضطراري لطائرة خفيفة شرقي البلاد

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في إقليم زابايكاليه، شرقي البلاد، عن إصابة ستة مظليين جراء هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز “آن-2” تابعة لمنظمة “دوساف” المعنية بالتدريب الجوي والمظلي.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة كانت تقل 10 مظليين إلى جانب قائدها، وقد اضطرت للهبوط بعد 16 دقيقة فقط من إقلاعها، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة وصلت إلى موقع الحادث وتواصل تنفيذ عمليات الإنقاذ.

وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الهبوط الاضطراري، في وقت لم تُكشف فيه حتى الآن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

طائرة “آن-2” تُعد من الطائرات السوفييتية الخفيفة ذات الاستخدامات المتعددة، وتُستخدم على نطاق واسع في مهام التدريب والرحلات الجوية القصيرة في مناطق نائية.

السعودية: تفكيك شبكة مخدرات تضم موظفين في الداخلية والدفاع والحرس الوطني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط شبكة إجرامية واسعة متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، ضمت 37 شخصاً بينهم موظفون في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والصحة، وذلك عقب عملية أمنية دقيقة استهدفت أنشطة الترويج لمادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين، إضافة إلى أدوية خاضعة للرقابة الطبية، في منطقتي الرياض وحائل.

وأوضح مصدر مسؤول أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية مؤكدة، وأسفرت عن توقيف مواطنين سعوديين ووافدين من جنسيات متعددة، بينهم مخالفون لنظام أمن الحدود، وأشخاص يشغلون مناصب في مؤسسات رسمية، وأكد أن المتورطين أحيلوا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة على أن الأجهزة الأمنية في المملكة تواصل رصد وإحباط جميع المحاولات الإجرامية التي تستهدف استقرار المجتمع، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون، وأن المساس بأمن المملكة ومجتمعها سيواجه بأقصى درجات الحزم.

الكويت: توقيف مواطن بتهمة الإساءة للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأحد، توقيف مواطن بعد نشره تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحمل إساءات تمس النسيج المجتمعي وتحض على الطائفية، في محاولة لـ”ضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة”، وفقاً لبيان رسمي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تداول التغريدة وتمكنت من ضبط المتهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

وشددت الداخلية الكويتية على أنها “لن تتهاون مع أي شخص يتعمد المساس أو الإخلال بالوحدة الوطنية، أو يحاول نشر خطاب الكراهية أو الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية”، مؤكدة التزامها بحماية السلم الاجتماعي وملاحقة كل من يسعى لتهديده.

مصر: إطلاق نار خلال جلسة تصالح بين زوجين في حلمية الزيتون وإصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة

شهد مكتب محامي في منطقة حلمية الزيتون حادثة مأساوية عندما أطلق رجل النار على زوجته ووالدتها ومحاميها وأحد أقاربها خلال جلسة تهدف إلى إنهاء خلافات أسرية مستمرة بين الزوجين، بعد أن وصلت النزاعات إلى ساحات المحاكم بدعوى طلاق وخُلع.

وأكد العقيد أحمد محمود، من وزارة الداخلية، أن المتهم حضر الجلسة الودية لمحاولة إنهاء الخلاف مع زوجته، لكنه فقد السيطرة على أعصابه بسبب إصرارها على الطلاق، فقام بإطلاق النار بشكل عشوائي على الحاضرين.

وأشار إلى أن وجود السلاح الناري مع المتهم يُوحي بأنه كان مخططًا لهذه الجريمة، رغم أن الأطراف كانت مستعدة للتصالح مع تقديم تنازلات.

تم نقل الزوجة ووالدتها والمحامي وأحد أقارب الأسرة إلى المستشفى في حالة حرجة جراء الطلقات النارية التي أصابتهم في مناطق حساسة من أجسادهم.

وألقت قوات الأمن القبض على الزوج المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وأحيل إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي للكشف على الإصابات.

وأكد مصدر أمني أن تنظيم المحامي لجلسة التصالح يعكس ثقته في سلامة عقل الزوج، ما ينفي مبدئيًا فرضية فقدانه السيطرة العقلية، إلا أن هذا الأمر يتطلب تقريرًا رسميًا من الطب الشرعي والطب النفسي.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر منصور، المدير التنفيذي لمركز النخبة للمحاماة وحقوق الإنسان، أن المتهم قد يلجأ إلى إثبات حالة الجنون لتخفيف العقوبة، مضيفًا أن النيابة قد توجه له تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي قد تتطور إلى القتل العمد في حال وفاة أحد المصابين.

وأشار منصور إلى أن عقوبة الشروع في القتل قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، بينما قد تصل عقوبة القتل العمد إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري.

اعتداء على معلمة في امتحانات الثانوية يثير غضباً واسعاً في مصر والسلطات تتعهد بمحاسبة المتورطين

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في القاهرة واقعة اعتداء مروع على معلمة منتدبة للمراقبة، بعدما رفضت السماح بالغش داخل اللجنة، ما أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع السلطات للتحرك العاجل.

الاعتداء وقع في مدرسة النعام الإعدادية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية يوم الأحد 29 يونيو، عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تحولت مشادة بين المعلمة وعدد من أولياء الأمور خارج المدرسة إلى اعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي داخل حرم المدرسة، وفق ما أظهرته تحريات وزارة الداخلية.

وعلى الرغم من تدخل الأجهزة الأمنية وسيطرتها على الموقف، فإن الطرفين أبديا رغبتهما في التصالح دون تحرير محاضر رسمية، لتنتهي الواقعة دون اتخاذ إجراءات قانونية فورية.

وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح تحقيق عاجل، وأكدت رفضها لأي اعتداء على القائمين بأعمال الامتحانات، متوعدة بمحاسبة المتورطين. في المقابل، تابعت النقابة العامة للمهن التعليمية القضية، وعبّرت عن تضامنها مع المعلمة، مشيدة بقرارها عدم التصعيد حفاظاً على استقرار الطلاب وأولياء الأمور.

جريمة أخلاقية وإنسانية

في حق معلمة شريفة

👈مشهد مؤلم

تعرضت معلمةأثناء مراقبتها للامتحانات للاعتداء اللفظي والجسدي من قِبل أولياء أمور بعدمارفضت السماح للطلاب بالغش👈هذه جريمة

👈التحقيق الفوري ومحاسبة المعتدين

وحمايةالمعلمين في أداء واجبهم

واللي كتب الشتيمة لازم يتحاسب@moiegy pic.twitter.com/FT8aBEezon — ✌️ÀFaF Badawy✌️ (@tahiamasr___99) July 5, 2025

مصر: سفينة حاويات ضخمة تصطدم برصيف ميناء الدخيلة في الإسكندرية دون إصابات بشرية

اصطدمت سفينة حاويات صباح اليوم الإثنين برصيف المحطة التابعة لشركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” في ميناء الدخيلة بمدينة الإسكندرية، أثناء عملية الإرساء، ما أدى إلى تضرر ونشين وتعطلهما عن العمل، وفق بيان رسمي أصدرته الشركة.

وأوضحت الشركة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكدة التنسيق مع الجهات المختصة لتقييم حجم الأضرار الفنية والمادية، بما في ذلك التواصل مع نادي الحماية والتعويضات (P&I Club) لبحث التغطية التأمينية وتسوية المطالبات.

وأكدت الشركة أن العمليات التشغيلية في المحطة لم تتوقف، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان استمرارية العمل وسلامة العاملين والمعدات، لكنها اعتبرت أن من المبكر تحديد التبعات المالية للحادث في هذه المرحلة، متعهدة بتقديم تحديثات حال توافر مستجدات.

وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من أبرز مشغلي محطة الحاويات في ميناء الدخيلة، حيث تدير واحدة من أكثر وحدات المناولة تطوراً على مستوى المنطقة.

مصر: خروج قطار VIP عن القضبان إثر عطل مفاجئ وتعطّل مؤقت لحركة القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، عن خروج القطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية والمتجه إلى القاهرة عن القضبان، نتيجة عطل فني مفاجئ، ما تسبب في توقف حركة القطارات مؤقتًا بالاتجاهين.

وأفادت الهيئة في بيان رسمي بأن فرق الطوارئ والأوناش تحركت على الفور إلى موقع الحادث لرفع العربة المتضررة وإخلاء الخط، تمهيدًا لإعادة حركة القطارات إلى مسارها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة أنها بدأت إجراءات المعاينة الفنية لتحديد أسباب الحادث بدقة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعطال، مشددة على التزامها الكامل بضمان سلامة الركاب وحركة التشغيل.

وقدّمت الهيئة اعتذارها للمسافرين عن التأخيرات الناجمة عن هذا العطل، مؤكدة أن العمل جارٍ لإعادة الجدول الزمني إلى طبيعته.

يشار إلى أن قطارات VIP تُعد من أبرز خدمات السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، وتشهد إقبالًا كثيفًا من الركاب يوميًا، مما يجعل أي توقف في تشغيلها ذا تأثير واسع على حركة النقل بين المدينتين.

سيدة تتعرض لهجوم أسد في حديقة حيوان أسترالية وتفقد ذراعها.. والسلطات تحقق بالحادث

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 50 عاماً لهجوم عنيف من أسد في حديقة حيوان “دارلينغ داونز” بولاية كوينز لاند الأسترالية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة وفقدان ذراعها المصابة.

ووقع الحادث صباح يوم الأحد، قبل ساعات من افتتاح الحديقة، بينما كانت المرأة تتابع عمل حراس الحيوانات في منطقة الحيوانات المفترسة، ونقلت السيدة بمروحية من بلدة بيلتون الريفية إلى مستشفى في بريسبان، حيث خضعت لعملية جراحية، وأكدت السلطات أن حالتها مستقرة.

وأصدرت حديقة الحيوان بياناً أوضحت فيه أن سبب الهجوم غير مفهوم حتى الآن، وأن الأسد أمسك بذراع المرأة وألحق بها أضراراً بالغة، مشددة على أن الحيوان لم يغادر حظيرته في أي لحظة ولم يكن هناك أي خطر على الموظفين أو الزوار.

وأكد البيان أن الحديقة تتعاون مع محققي سلامة أماكن العمل الحكوميين لتحديد ملابسات الحادث، مشيرة إلى فتح تحقيق رسمي من قبل حكومة الولاية.

وأوضحت الحديقة أن الأسد لن يُقتل أو يُعاقب بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن الحادث كان غير متوقع ويجري التعامل معه بحرص كبير.

ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا وانطلاق عمود ناري بارتفاع 18 كيلومتراً

شهد بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا ثوراناً قوياً أطلق عموداً من المواد البركانية بارتفاع نحو 18 كيلومتراً، غطى الرماد الناجم عنه قرى ومناطق مجاورة، حسبما أعلنت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية اليوم الاثنين.

وأفادت الهيئة بتسجيل إطلاق البركان لسيل من سحب الغاز الحار على طول منحدراته أثناء الثوران، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

يذكر أن الهيئة رفعت مستوى التحذير حول البركان إلى الدرجة القصوى عقب ثوران سابق حدث في 18 يونيو الجاري، مع توسعة نطاق منطقة الحظر لتصل إلى دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات بسبب تزايد وتيرة الثورات البركانية.

ويبلغ ارتفاع جبل ليوتوبي 1584 متراً، ويتألف من بركانين متجاورين هما “ليوتوبي لاكي لاكي” و”ليوتوبي بيريمبوان” في منطقة فلوريس تيمور، وكان البركان قد شهد ثورات متكررة خلال العام الحالي، منها ثوران في نوفمبر الماضي أودى بحياة 9 أشخاص وأصاب العشرات.

تقع إندونيسيا ضمن “حزام النار” المحيط بالمحيط الهادئ، وهو منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والبراكيني المتكرر، وتضم البلاد 120 بركاناً نشطاً يشكلون تهديداً متواصلاً لسكان أرخبيل يضم حوالي 270 مليون نسمة.

مجزرة ليلية في فيلادلفيا: 3 قتلى و10 جرحى بإطلاق نار عشوائي.. والشرطة تحتجز مشتبهًا مسلحًا

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، بينهم قاصران، في حادث إطلاق نار جماعي وقع فجر الاثنين في حي جرايز فيري السكني جنوب المدينة، وسط تصاعد مقلق في جرائم العنف المسلح.

وقال مفوض الشرطة، كيفن بيثيل، في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع قبيل الساعة الواحدة صباحًا، حيث تم إطلاق “عدد كبير من الأعيرة النارية” على المربع السكني. وأوضح أن الشرطة احتجزت شخصًا كان يحمل سلاحًا في مكان الحادث، بينما لا تزال ملابسات الجريمة قيد التحقيق.

وأشار بيثيل إلى أن الشرطة كانت قد تدخلت في نفس المنطقة قبل ساعات من وقوع الحادث، مساء السبت وحتى صباح الأحد، وألقت القبض على عدد من الأشخاص، دون أن يوضح ما إذا كان لذلك علاقة بإطلاق النار الأخير.

الحادث، الذي التقطته كاميرات المراقبة ونشر مقاطع منه على وسائل التواصل الاجتماعي، أعاد تسليط الضوء على أزمة العنف المسلح المتفاقمة في فيلادلفيا، حيث تتكرر حوادث إطلاق النار بوتيرة مقلقة، مما دفع مسؤولين محليين وولائيين إلى تجديد الدعوات لتشديد قوانين السلاح وتعزيز برامج التدخل المجتمعي.

يذكر أن مدينة فيلادلفيا، على غرار مدن أميركية أخرى، تشهد منذ سنوات موجة من العنف المسلح، غالبًا ما تُعزى لأسباب تتعلق بالعصابات وتوفر الأسلحة بشكل غير قانوني، وسط انقسام سياسي حاد حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

الأردن يحبط تهريب مخدرات عبر “بالونات موجهة”.. تقنية بدائية وخطر متجدد

أحبطت القوات المسلحة الأردنية فجر الاثنين محاولة تهريب مواد مخدرة إلى داخل أراضي المملكة باستخدام بالونات موجهة عن بعد، في سابقة لافتة تبرز تطور وسائل التهريب واعتماد المهربين على أدوات تقنية غير تقليدية.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة “بترا”، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من رصد واعتراض مجموعة من البالونات المحملة بمواد مخدرة، بعد أن تم إسقاطها على الواجهة الشرقية للمملكة ضمن منطقة المسؤولية.

وبحسب المصدر، فقد تبين بعد التفتيش أن البالونات كانت مزودة بأجهزة توجيه بدائية يُتحكم بها عن بعد، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود الأردنية من محاولات التسلل والتهريب.

وشددت القوات المسلحة الأردنية على التزامها الكامل باستخدام كافة الوسائل التقنية والبشرية للتصدي لهذه الأساليب المتطورة والوقوف بحزم أمام كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن المملكة واستقرارها.