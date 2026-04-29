فيفا يرفع مكافآت «كأس العالم 2026» إلى مستوى تاريخي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حزمة قرارات واسعة شملت تعديلات مالية وتنظيمية وقواعد فنية جديدة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر التغييرات في منظومة كرة القدم الدولية خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال اجتماع مجلسه في مدينة فانكوفر الكندية.

وأقر فيفا رفع إجمالي المخصصات المالية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً، لتصل إلى 768 مليون دولار، بزيادة تقارب 15% مقارنة بالتقديرات السابقة، في ظل توقعات بعوائد تجارية قياسية للبطولة واستجابة لمطالب اتحادات وطنية تواجه ضغوطاً اقتصادية.

وبحسب التفاصيل المالية الجديدة، شملت الحزمة ما يلي: منحة مشاركة تبلغ 2.1 مليون دولار لكل منتخب، ومكافأة تأهل تصل إلى 8.1 مليون دولار، إلى جانب دعم نفقات البعثات بقيمة 13.6 مليون دولار لكل منتخب، في واحدة من أضخم حزم الدعم المالي في تاريخ البطولة.

وفي تطور لافت قد يعيد تشكيل مستقبل كرة القدم، ناقش مجلس فيفا مقترحاً يقضي بإلزام الأندية بإشراك لاعب واحد على الأقل من أكاديميتها من فئة تحت 20 أو 21 عاماً في المباريات الرسمية بشكل دائم، بهدف تعزيز الاعتماد على المواهب الشابة وتحويلها إلى عنصر أساسي في تشكيل الفرق بدل بقائها خياراً تكتيكياً.

وعلى الصعيد التحكيمي والانضباطي، أقر فيفا مجموعة تعديلات صارمة تستهدف ضبط السلوك داخل الملاعب، من بينها إلغاء البطاقات الصفراء بعد نهاية دور المجموعات وربع النهائي، ومعاقبة اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجاً على قرارات الحكام، إضافة إلى فرض عقوبات على محاولات إخفاء السلوكيات غير الرياضية مثل تغطية الأفواه أثناء الاحتكاكات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه واضح لتعزيز الانضباط وتقليل الجدل التحكيمي والسلوكيات المثيرة للنزاع داخل المستطيل الأخضر.

كما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على السماح للمنتخب النسائي للاجئات الأفغانيات بالمشاركة في البطولات الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها ذات بعد إنساني ورمزي، تعكس توجه فيفا نحو توسيع قاعدة المشاركة الدولية في اللعبة.

وفي ما يخص البطولات المقبلة، أعلن فيفا مواعيد عدد من الاستحقاقات الكبرى، أبرزها كأس العالم تحت 20 عاماً في أرمينيا وجورجيا 2029، وكأس العالم تحت 17 عاماً في قطر 2026، وكأس آسيا في السعودية 2027، إلى جانب كأس أمم إفريقيا المقرر صيف 2027 دون تحديد الدولة المستضيفة.

كما تقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم للفترة 2027–2031 خلال المؤتمر السابع والسبعين في المغرب عام 2027، على أن تبدأ الإجراءات الانتخابية رسمياً في 30 أبريل 2026.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه عالم كرة القدم توسعاً كبيراً في البطولات الدولية وزيادة في العوائد التجارية، إلى جانب جدل متصاعد حول ضغط المباريات ودور الأكاديميات في تطوير المواهب، ما يجعل إصلاحات فيفا الأخيرة خطوة محورية في إعادة تشكيل مستقبل اللعبة.