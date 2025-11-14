فيفا يعلن سباق الأفضل.. نجوم العالم يتنافسون على «بوشكاش 2025»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2025، الممنوحة لأفضل هدف سجل بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025.

وشهدت القائمة هذا العام حضورًا لافتًا للكرة الروسية من خلال مهاجم تسيسكا موسكو، أليراندو، بعد هدفه الرائع الذي سجله في 19 أغسطس 2024 بقميص نادي فيتوريا البرازيلي ضد كروزيرو، حيث أرسل كرة خلفية مذهلة (دبل كيك) هزت شباك الخصم وأبهرت الجماهير.

وأوضح الفيفا أن هدف أليراندو كان من بين أفضل الأهداف المسجلة خلال الفترة المحددة، مما أكسبه مكانًا بين أبرز نجوم اللعبة هذا العام، رغم أن سجله مع تسيسكا موسكو لا يزال في بداياته بعد مشاركته في 13 مباراة بالدوري الروسي، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

إلى جانب أليراندو، تضم القائمة أبرز اللاعبين وأهدافهم الاستثنائية مثل:

ديكلان رايس (أرسنال) بهدفه الصاروخي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

لامين جمال (برشلونة) بهدف مذهل أمام إسبانيول في الليغا.

بيدرو دي لا فيغا (سياتل ساوندرز).

كارلوس أورانتيا (المكسيك).

يتم اختيار الفائز عبر تصويت جماهيري يمثل 50% من النتائج، والنصف الآخر تحدده لجنة خبراء “أساطير الفيفا”.

وتأتي نسخة هذا العام مع اهتمام متزايد بالأهداف التقنية والمهارية العالية الجودة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز اللحظات المذهلة التي يصنعها اللاعبون.

