«فيفا» يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، “فيفا” موعد ومكان إجراء قرعة كأس العالم للأندية، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 32 فريقا.

واستقر الفيفا، على “إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية يوم 5 ديسمبر المقبل من العام الجاري، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية”.

وبحسب فيفا، “يشارك الأهلي المصري في هذه النسخة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، لينضم إلى قائمة الأندية العربية التي تمثل المنطقة، والتي تضم الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي”.

وعلى صعيد الأندية الأوروبية، “من المتوقع أن تشارك في البطولة أسماء كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما سيعزز القوة. من البطولة”.

وأعلن الاتحاد الدولي “مشاركة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية ليحسم الفريق المقعد قبل الأخير، ويتبقى مكان وحيد من المنتظر أن يتم حسمه بين الفائز من مواجهة أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في نهائي كأس ليبرتادوريس، وسيتحدد الفريق الفائز بالمقعد الأخير في ركب الملتحقين بالمشاركة في كأس العالم للأندية في المواجهة التي ستنطلق يوم 30 نوفمبر الجاري بين كل من أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو، ويقام اللقاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس”.