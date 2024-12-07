«فيفا» ينشر مواعيد مباريات «كأس العالم للأندية»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، في أمريكا.

ووفق بيان الاتحاد، تقام المباريات كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس – بورتو – الأهلي – إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان – أتلتيكو مدريد – بوتافوجو – سياتل ساندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ – أوكلاند سيتي – بوكا جونيورز – بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينغو – الترجي – تشيلسي – ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت – أوراوا ريد دايموندز – مونتيري – إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي – بروسيا دورتموند – أولسان – صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي – الوداد – العين – يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد – الهلال – باتشوكا – ريد بول سالزبورج

وبحسب “فيفا”، “تشارك 5 أندية عربية في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي، ويلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي مستضيف البطولة، في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من يونيو للعام 2025، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم التاسع عشر من يونيو، على أن يختتم منافساته في المجموعة الأولى بلقاء بورتو البرتغالي يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من يونيو للعام 2025”.

وبحسب “فيفا”، “يبدأ الهلال السعودي مشواره بلقاء ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس 18 يونيو 2025، ثم يلتقي سالزبورغ النمساوي يوم الأحد 22 من الشهر ذاته، ويختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي يوم الخميس 26 من يونيو المقبل، أما الترجي التونسي فيبدأ مشواره بلقاء فلامينغو البرازيلي يوم الاثنين الموافق 16 يونيو عام 2025، على أن يلتقي ليون المكسيكي يوم الجمعة 20 يونيو المقبل، ثم يختتم لقاءاته بمواجهة تشيلسي الثلاثاء 24 من يونيو للعام ذاته، ويفتتح الوداد المغربي لقاءاته بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء، 18 من يونيو، ثم يلتقي يوفنتوس الإيطالي يوم الأحد 22 من يونيو المقبل، ويختتم مشواره بمواجهة عربية مع العين الإماراتي يوم الخميس 26 من الشهر ذاته”.