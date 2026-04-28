فيفو تفاجئ السوق.. هاتف بـ«بطارية عملاقة» ومواصفات قوية

كشفت شركة vivo عن هاتفها الجديد vivo Y600 Pro، الذي تستعد من خلاله لتعزيز حضورها في سوق هواتف أندرويد، مستهدفة شريحة واسعة من المستخدمين عبر مزيج يجمع بين المواصفات القوية والسعر التنافسي.

ويأتي الهاتف بتصميم متين مصنوع من خامات عالية الجودة، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ما يمنحه قدرة أعلى على التحمل في الظروف المختلفة، بأبعاد تبلغ 163.9/76.5/8.2 ملم ووزن 221 غراماً.

ويحمل الجهاز شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة عرض 1260/2800 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة تقارب 450 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى حماية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش لتجربة عرض أكثر صلابة ووضوحاً.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7300e، مدعوماً بمعالج رسوميات Mali-G610، إلى جانب خيارات ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل مدعومة بعدسة للتصوير الواسع، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميغابيكسل، ما يعزز قدرات التصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يضم الجهاز مجموعة واسعة من الميزات الإضافية تشمل منفذي شرائح اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

وتبرز أبرز نقاط القوة في الهاتف من خلال بطاريته الضخمة بسعة 10200 ميلي أمبير، مدعومة بشحن سريع بقدرة 90 واط، ما يمنح المستخدمين استخداماً طويلاً مع سرعة في إعادة الشحن.