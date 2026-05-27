فيفو تفجّر المنافسة.. هاتف بـ«بطارية عملاقة» ومواصفات رائدة

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتفها الجديد vivo S60، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز يجمع بين التصميم الفاخر والمواصفات القوية والسعر المنافس، وسط اشتداد المنافسة بين شركات أندرويد خلال الفترة الأخيرة.

الهاتف الجديد يأتي بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع دعم لمعياري IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، ما يمنحه قدرة أكبر على التحمل في ظروف الاستخدام المختلفة. كما يبلغ وزن الجهاز 207 غرامات، بينما جاءت أبعاده عند مستوى يمنح المستخدم تجربة استخدام مريحة وانسيابية.

واعتمدت Vivo شاشة AMOLED بقياس 6.59 بوصة، بدقة عرض تصل إلى 1260 × 2750 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، ما يوفر تجربة بصرية سلسة سواء أثناء الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات. كما يصل سطوع الشاشة إلى 1800 شمعة، ما يعزز وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهات OriginOS 6، مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen إلى جانب معالج رسوميات Adreno 735، وهي مواصفات تضع الجهاز ضمن فئة الهواتف القوية القادرة على تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بكفاءة عالية.

كما وفرت الشركة خيارات متعددة للذاكرة، تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعات 8 و12 و16 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في حفظ الملفات والتطبيقات.

وفي جانب التصوير، حصل vivo S60 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 50 + 8 ميغابيكسل، تضم عدسة واسعة للغاية ultrawide وعدسة periscope telephoto للتقريب، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل لعشاق صور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

الهاتف زُوّد أيضًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد.

ومن أبرز نقاط القوة في الجهاز البطارية الضخمة بسعة 7200 ميلي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع باستطاعة 90 واط، ما يعزز من قدرة الهاتف على العمل لفترات طويلة مع سرعة كبيرة في إعادة الشحن.

هذا وتشهد سوق الهواتف الذكية منافسة متسارعة بين الشركات الصينية والعالمية، خصوصًا في الفئة المتوسطة العليا، حيث تركز الشركات على تقديم مواصفات قوية تشمل البطاريات الضخمة والشاشات عالية التردد والكاميرات المتطورة بأسعار أقل مقارنة بالهواتف الرائدة التقليدية.