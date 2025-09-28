«فيفو» تكشف عن هاتف جديد..  قدرات تصوير متطورة وتصميم فائق المتانة

كشفت شركة Vivo عن هاتفها الجديد V60 Lite الذي يدخل المنافسة بقوة ضمن فئة الهواتف الذكية عالية المواصفات، بفضل تصميمه المتين وأدائه المدعوم بأحدث تقنيات المعالجة والتصوير.

والهاتف جاء بهيكل قوي مقاوم للصدمات بمعيار MIL-STD-810H العسكري، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP65، ما يجعله خياراً مثالياً للاستخدام في الظروف القاسية، أبعاده بلغت 163.8×76.3×7.6 ملم، بوزن 194 غراماً فقط، ليجمع بين الصلابة وخفة الحمل.

ومن الناحية البصرية، زوّد الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة 2392×1080 بكسل، تدعم تردد 120 هيرتز لعرض سلس وتجربة مشاهدة غامرة، بكثافة تقارب 388 بكسل لكل إنش.

أما على صعيد التصوير، فقد حصل الجهاز على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+8 ميغابكسل مع عدسة ultrawide ودعم تصوير فيديوهات 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل موجهة لعشاق صور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

والأداء جاء مدعوماً بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة Funtouch 15، إضافة إلى معالج Mediatek Dimensity 7360 Turbo ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، والهاتف يتوفر بخيارات ذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلي 256/512 غيغابايت لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

ولم تغفل Vivo عن إضافة تقنيات حديثة، إذ زوّدت الهاتف بدعم NFC، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، ومنفذ USB Type-C 2.0، وميزة Circle to Search المعززة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بوصلة إلكترونية.

ويأتي الهاتف مع بطارية ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، ما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام وشحناً سريعاً يعزز تجربة الأداء اليومية.