«فيفو» و«تكنو» تشعلان المنافسة في سوق الأجهزة الذكية

أعلنت شركة Tecno عن هاتفها الجديد Camon Slim الذي يأتي بتصميم نحيف وهيكل بأبعاد (162.8/77.7/6.4) ملم، مع دعم مقاومة الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، بدقة (1224/2720) بكسل، وتردد 144 هرتز، وكثافة تقارب 440 بكسل لكل إنش، ما يوفر تجربة عرض عالية السلاسة والدقة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة HIOS 16.2، ويعتمد على معالج MediaTek Helio G200 Ultimate، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

كما يدعم مجموعة من تقنيات الاتصال تشمل شريحة Nano-SIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستقبل راديو FM، إضافة إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 60 واط.

وفي سياق متصل، كشفت شركة vivo عن جهازها اللوحي iQOO Pad5c الذي يأتي بأبعاد (266.4/192/6.6) ملم ووزن 584 غراما، مع دعم قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

ويضم الجهاز شاشة IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، بدقة (1968/2800) بكسل، وتردد 144 هرتز، وكثافة 283 بكسل لكل إنش تقريبا، وسطوع يصل إلى 900 nits.

ويعمل الجهاز بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6 HD، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 735، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

ويضم الجهاز اللوحي كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p.

كما يحتوي على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط، مع دعم الشحن العكسي بقدرة 5 واط، إضافة إلى دعم Bluetooth 5.4 ومنفذ USB Type-C 3.2.