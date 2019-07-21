فيلم «أفنجرز» ينتزع صدارة إيرادات التذاكر العالمية

كشفت شركة “والت ديزني” الموزعة لفيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” “أفنجرز: إند غيم”، أن الفيلم الذي أنتجته شركة “مارفل ستوديوز” سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالمياً اليوم الأحد.

حيث ذكرت ديزني أمس السبت، في بيان بإطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر “المنتقمون” على مستوى العالم ستتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم “أفاتار” للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وفيلم “المنتقمون” الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة “مارفل”، على مدى 10 أعوام.

هذا ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث، والممثلة سكارليت يوهانسون.

من جهته قال كيفن فيغ رئيس “مارفل ستوديوز”، أن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل.

ومن المقرر أن يطرح كاميرون 4 أفلام ضمن سلسلة “أفاتار”، اعتباراً من ديسمبر عام 2021.