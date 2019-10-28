الرئيسية | منوعات

فيلم «الجوكر» يُهيمن على إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 أكتوبر 2019 - 11:43
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

صعد فيلم الرسوم المتحركة «عائلة أدامز» من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع. [إنترنت]
احتل فيلم الحركة والجريمة «الجوكر» من جديد صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققاً 18.9 مليون دولار.

حيث أن الفيلم من بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

كما تراجع فيلم المغامرات «ماليفيسنت: عاشقة الشر» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات 18.5 مليون دولار، والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينغ وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينغ.

محتوى ذو صلة
بالفيديو.. علماء أمريكيون ينجحون في تعليم الـ«فئران» قيادة السيارات

هذا وصعد فيلم الرسوم المتحركة «عائلة أدامز» من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن