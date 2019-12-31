فيل ضخم يدهس مدربه حتى الموت في الصين

الفيل عندما رتفع لديه مستويات هرمون التستوستيرون يصبح أكثر عدوانية [انترنت]

دهس فيل ضخم مدربه حتى الموت، في إحدى حدائق الحيوانات في الصين، قبيل بدء العرض في سيرك الحيوانات الموجودة في الحديقة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو نشره موقع “Weibo” يوثق فيه لحظة قيام الفيل الذي يبلغ من العمر 56 عاما، بمهاجمة مدربه ليدهسه ويركله حتى الموت.

ووقعت الحادثة قبل أيام، في مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان الصينية.

وبحسب الخبراء الذين يعملون في الحديقة، فإن الفيل كان يمر بمرحلة تسمى “musth”، وهي عندما تزداد رغبة الفيل الآسيوي من الذكور في التزاوج بشدة، وترتفع لديه مستويات هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لديه، فيصبح أكثر عدوانية ويقاتل الفيلة الذكور الأخرى للتنافس على الشركاء.

وقد حاول خمسة مدربين آخرين تهدئة الفيل المثار قبيل اصطحاب المدرب إلى المستشفى، والذي فارق الحياة.