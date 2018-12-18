فيما إعتبره إيجابياً.. أردوغان تلقينا “ردودًا إيجابية” من ترامب

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أردوغان في حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: “تلقينا ردودًا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن جيش بلده “مستعد للانقضاض” على من وصفهم بـ”الإرهابيين” في سوريا بأي لحظة، قائلًا: يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت، وفقًا لخطتنا الخاصة والدخول إلى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وبشكل لا يلحق ضررًا بالجنود الأمريكيين”.

وأضاف: “إذا لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات، سندفعهم نحن إلى الانسحاب؛ لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا” وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك”.