«فينيسيوس جونيور» في قصر أسطورة «الميرنغي».. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قام باستئجار القصر الفخم الذي يملكه أسطورة الميرنغي السابق سيرجيو راموس، خلال الفترة الحالية.

وكان راموس وفينيسيوس من أبرز الشخصيات في الأخبار الرياضية خلال الأيام الأخيرة، الأول بسبب انتقاله إلى نادي مونتيري المكسيكي بعد أكثر من ثمانية أشهر من الغياب عن الملاعب، أما فينيسيوس، كان بسبب مستقبله، حيث اجتمع بالفعل مع ريال مدريد لمناقشة تجديد عقده، وسط تهديد العروض القادمة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ريليفو”، فإن المدافع الإسباني البالغ من العمر 38 عامًا يمتلك قصرًا فخمًا في منطقة “لا موراليخا”، لكنه لا يعيش فيه، والمفاجأة أن المستأجر الحالي لهذا المنزل هو فينيسيوس جونيور نفسه، حيث يقيم فيه نجم ريال مدريد منذ عدة أسابيع، ولا يُستبعد أن ينتهي الأمر بالنجم البرازيلي بشراء العقار.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هناك أعمال تجديد في منزل فينيسيوس، الواقع أيضًا في منطقة لا موراليخا، ما يمنعه من الإقامة فيه خلال هذه الأشهر، وتم ربط قصر سيرجيو راموس الفاخر سابقًا بكيليان مبابي عند وصوله إلى ريال مدريد، لكن في النهاية النجم الفرنسي اختار شراء عقار آخر”.

وتابع التقرير: “المنزل، الذي يتميز بجميع وسائل الراحة والفخامة، تُقدَّر قيمته بحوالي 6 ملايين يورو، أما سيرجيو راموس، الذي قضى الأشهر الماضية في العاصمة الإسبانية قبل إتمام انتقاله إلى مونتيري، فكان يعيش في منزله في منطقة لافينكا، والآن، ينتظره فصل جديد في المكسيك”.

وواصلت الصحيفة: “فينيسيوس يستمتع بالفعل بمنزله الجديد بينما يفكر في مستقبله، حيث اجتمع مسؤولو ريال مدريد ووكلاء اللاعب قبل أسبوعين لأول مرة للتفاوض حول تجديد عقده، كان هذا أول اتصال رسمي بين الطرفين لمعرفة نوايا وحدود كل منهما، في محاولة لتمهيد الطريق لصيف يُتوقع أن يكون حافلًا بالأحداث”.

وأوضحت: “في هذا الاجتماع الأول، تم التحدث عن الأرقام، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، قدم ريال مدريد عرضه، والآن جاء دور وكالة فينيسيوس، التي تطالب بالمزيد، هو شد وجذب معتاد في مثل هذه المفاوضات، لكن لا أحد يستطيع الجزم بكيفية انتهائها، العرض المغري القادم من السعودية طرق باب فينيسيوس، وقد يكون قادرًا على تغيير مستقبله في كرة القدم الأوروبية”.

فينيسيوس انضم لصفوف ريال مدريد في موسم 18/19 قادمًا من صفوف فلامنغو البرازيلي إذ شارك بقميصه بـ294 مباراة سجل خلالها 101 هدف وصنع 83.

وتُوج فينيسيوس مع ريال مدريد بـ14 لقبًا حتى الآن، بواقع 3 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وبلقبين في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ولقب واحد في كل من كأس ملك إسبانيا وكأس القارات للأندية “كأس الإنتركونتيننتال”.