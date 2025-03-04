«فينيسيوس» يحسم الجدل حول مستقبله مع «ريال مدريد»

أكد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، التزامه الكامل بالنادي الملكي، ورفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، مبددًا بذلك الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

وصرح فينيسيوس، في مؤتمر صحفي، “بأنه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وأنه يأمل في تمديد هذا العقد، كما أعرب عن سعادته البالغة في ريال مدريد، وأنه لا يتخيل نفسه في أي مكان آخر”، مشيرا “إلى رغبته في تحقيق المزيد من الألقاب مع ريال مدريد، وكتابة تاريخ طويل مع النادي”.

وجاءت التصريحات “بعد تقارير، ذكرت أن مسؤولي الدوري السعودي قدموا عرضًا ضخمًا لضم فينيسيوس، يصل إلى مليار يورو كراتب إجمالي لمدة خمس سنوات، مع استعدادهم لزيادة العرض إذا تطلب الأمر، وبذلك، أغلق “فينيسيوس جونيور” الباب أمام الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي، مؤكدًا “ولاءه الكامل لريال مدريد ورغبته في مواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق”.