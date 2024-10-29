«فينيسيوس» يعلق على خسارته الكرة الذهبية

نشر نجم نادي ريال مدريد، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور تدوينة نارية بعد خسارته الكرة الذهبية لصالح لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري.

وأحرز رودري الجائزة المرموقة أمس الاثنين، بعد تفوقه على ثلاثي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني داني كارفاخال.

وعقب إعلان خسارته للجائزة، كتب فينيسيوس عبر حسابه على منصة “إكس”: “سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين”.

ولم يحدد فينيسيوس المقصود من تدوينته، لكن تقارير إعلامية قالت إن النجم البرازيلي كان يشير إلى معركته ضد العنصرية وأنها كانت السبب في عدم فوزه بالجائزة.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

وتعرض الدولي البرازيلي (24 عاما) لإساءة عنصرية في مناسبات عدة بإسبانيا، مما أدى إلى إدانة شخصين على الأقل بتهمة الإهانات العنصرية في قضايا رائدة في البلاد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قاطع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين، إذ لم يحضر فينيسيوس وجود بيلينغهام وداني كارفاخال وكارلو أنشيلوتي الحفل، وذلك بعد اقتناعهم بأن فينيسيوس لينال الكرة الذهبية.