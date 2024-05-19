في آخر التطورات.. فرق الإنقاذ تقترب من موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وفي آخر التطورات، أعلنت وكالة مهر الإيرانية أن 4 من فرق الإنقاذ اقتربت من موقع سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.، كما أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند أن إحدى فرق الإنقاذ وصلت إلى منطقة قريبة من النقطة المحتملة لحادثة المروحية.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف، مضيفا: “لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان حادث مروحية الرئيس”.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني أدعية من أجل سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرض طائرته الهليكوبتر لحادث.

وكانت المروحية التي تعرضت للحادث تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي وبعض المسؤولين الآخرين.

وقد تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في المروحية من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

والمروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له. ووصلت المروحيتين التين تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولون آخرون، بسلام إلى وجهتهما.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى موقع الحادث بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث وبدأت عمليات البحث في منطقة ورزقان. كما تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة بدأت المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على المروحية.

وتم تحديد مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات أرسباران وتعد من المناطق التي يصعب الوصول إليها وتضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.