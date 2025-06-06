في أجواء مريحة وتنظيم محكم.. الحجاج يرمون جمرة العقبة

بدأت أفواج الحجاج، فجر الجمعة، برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، وسط انسيابية واضحة في التنقل منذ مغادرتهم مزدلفة وحتى وصولهم إلى منشأة الجمرات.

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتنظيم تدفق الحشود، موزعة على الأدوار المتعددة لجسر الجمرات الذي شُيّد وفق تصميم هندسي يراعي الكثافة البشرية ويربط المنشأة بجسور المشاة وقطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة وسط توفر كامل للخدمات الأمنية والصحية والإسعافية، إلى جانب انتشار عناصر الدفاع المدني ورجال الأمن لتنظيم حركة الحجيج داخل منشأة الجمرات ومحيطها.

واتسمت حركة الحجيج بالتدرج والانسيابية، حيث تم توزيعهم على دفعات وفق تنظيم دقيق يضمن سلامتهم وعودتهم إلى مقار سكنهم بسهولة، كما شهدت طرقات مشعر منى مرونة مرورية عالية سهلت تنقل الحجاج.

عقب رمي جمرة العقبة، يبدأ الحجاج بأداء شعائر النحر، ثم حلق أو تقصير الشعر، تليها الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، مواصلين بذلك مناسكهم في يوم العيد.

وكان الحجيج قد قضوا يوم الخميس على صعيد عرفات، حيث أدوا ركن الحج الأعظم، ثم نفروا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة للمبيت وجمع الحصى، تمهيدًا للانتقال إلى منى فجر الجمعة.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن عدد حجاج هذا العام بلغ 1,673,230 حاجًا، منهم 1,506,576 قدموا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 166,654 حاجًا من المواطنين والمقيمين.