في أحدث ابتكارات اليوم.. «هواتف وحواسيب» بمواصفات ممتازة

قررت شركة “موتورولا”، تعزيز مبيعاتها في أسواق أجهزة أندرويد، من خلال هاتف بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

وبحسب الشركة، “يأتي هاتف Edge 60 Fusion الجديد بهيكل مقاوم للمار والغبار وفق معيار IP68/IP69، واجهته الأمامية محمية بزجاج Gorilla Glass 7i، وواجهته الخلفية مصنوعة من بوليميرات السيليكون، أبعاد الهيكل (161/73/8) ملم، وزنه 177 غ، وشاشة الهاتف جاءت LTPO P-OLED، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 446 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها الاعظمي يصل إلى 4500 شمعة/م”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لهاتف نظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالجات Mediatek Dimensity 7300 و Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت يمكن توسيع سعاتها عبر شرائح microSDXC، وكاميرا الهاتف الاساسية حصلت على عدستين بدقة (50+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت عالية الأداء مع تقنيات Dolby Atmos، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط”.

“سامسونغ” تزيح الستار عن حاسبها الأحدث

أعلنت شركة “سامسونغ”، “عن حاسب Galaxy الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات ودعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب الشركة، “يأتي حاسب +Galaxy Tab S10 FE بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (300.6/194.7/6) ملم، وزنه 664، وحمي الهيكل بإطار من الألمنيوم وزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيارا IP68، وشاشته جاءت IPS LCD، مقاسها 13.1 بوصة، دقة عرضها (1800/2880) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 259 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، ومعالج Exynos 1580، ومعالج رسوميات Xclipse 540، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل”.

وبحسب “سامسونغ”، “حصل الحاسب على ميزات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وزوّد بمنفذ لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومكبرات صوت عالية الأداء من AKG، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.