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في أخر إحصائية.. مليون و800 ألف شخص يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 09:30
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كان عدد القادمين لأداء مناسك الحج حتى مساء الاثنين مليونا و775 ألفا و67 شخصاً. [إنترنت]
صعدت أعداد القادمين للسعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي، إلى أكثر من مليون و800 ألف شخص، وفق بيان سعودي رسمي.

حيث أفادت وزارة الداخلية السعودية في رسم تحليلي بحسابها على تويتر أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى عصر الثلاثاء بلغ مليوناً و803 آلاف، و228 شخصاً.

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كما أوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و692 ألفا، و117 شخصاً، فيما قدم عن طرق البر 93 ألفاً، و861 حاجاً، وعبر البحر 17 ألفاً و250.

هذا وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قالت في وقت سابق أن عدد القادمين لأداء مناسك الحج حتى مساء الاثنين، بلغ مليونا و775 ألفا و67 شخصاً.

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