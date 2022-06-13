في أسرع وقت.. الاحتلال الإسرائيلي يُطالب مواطنيه مغادرة تركيا

حث وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، الاثنين، الإسرائيليين المتواجدين في تركيا على العودة على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.

وقال لبيد في بيان له، أنّه بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، مطالبا الإسرائيليين بعدم السفر إلى إسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر، وداعيا المتواجدين هناك إلى العودة إلى الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن وجود تعاون استخباراتي بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا، قاد إلى اعتقال نشطاء في الحرس الثوري خططوا لاختطاف إسرائيليين متواجدين على الأراضي التركية.