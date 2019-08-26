في أكبر هجوم صاروخي منذ بدء المعارك.. قوات الحوثي تُعلن استهداف السعودية

كشفت قوات جماعة أنصار الله الحوثية عن شنها أكبر هجوم صاروخي على السعودية منذ 2015، فيما ذكر التحالف العربي بقيادة المملكة أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.

من جهته قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد:

“في عملية واسعة جداً، القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان، استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية”.

وتابع سريع أن العملية الصاروخية أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي حسب قوله.

كما شدد على أن هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية للحوثيين بالأسلحة الباليستية المتوسطة منذ بدء العدوان، مُشيراً إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم، ومتوعداص في الوقت ذاته النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره.