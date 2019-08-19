في أولى جلسات محاكمته علنياً.. البشير يواجه تُهمة الثراء الحرام!

تنطلق اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وكانت قد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

وبحسب ممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة.

هذا ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

من جهتها رفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.