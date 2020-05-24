في أول أيام العيد.. عناصر حفتر تُمطر مطار معيتيقة بوابل من الصواريخ

أمطرت عناصر حفتر، مطار معيتيقة الدولي، بوابل من القذائف الصاروخية، في صبيحة أيام عيد الفطر المُبارك.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب، بأن القثصف يأتي استمرار لسجل عناصر حفتر الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل ولا لشعائر العيد وفرحة الناس في أول أيامه.

وأشار المركز إلى أن القصف يؤكد أن ادعاءات عناصر حفتر كاذبة، ومزاعمهم باطلة في وقف إطلاق النار”.

هذا ودعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، أمس السبت، جميع الأطراف إلى احترام أجواء عيد الفطر ووقف القتال والعودة إلى الحوار والمفاوضات السياسية.

من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، عن أملها في أن يكون عيد الفطر المُبارك مناسبة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان، إنه في حالة إنهاء الاقتتال والانقسام في ليبيا، فإن جميع أهل هذا البلد نساءً ورجالاً وأطفالاً سينعمون بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقونه، بحسب البيلان.

يأتي ذلك في حين، دعت البعثة الأممية في أكثر من مناسبة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة للحوار بغية التوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة.