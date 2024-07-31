في أول تعليق.. «الدعم السريع» تنفي علاقتها بهجوم جبيت

نفت قوات «الدعم السريع» علاقتها بالهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شرقي السودان، خلال زيارة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقال محمد مختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع بالسودان لـ«رويترز»، إنه «ليس للدعم أي صلة بالمسيّرتين اللتين استهدفتا مدينة جبيت» شرقي السودان، الأربعاء.

وقتل 5 عسكريين على الأقل في الهجوم الذي حدث أثناء حضور البرهان حفل تخريج لطلبة الكلية الحربية هناك.

وقال شهود عيان لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الهجوم الذي نفذته مسيّرتان أدى إلى قطع البث التلفزيوني، وأحدث حالة من الرعب والفوضى بمكان الاحتفال، ليتم بعدها إجلاء البرهان إلى مدينة بورتسودان التي تبعد نحو 120 كيلومترا عن المنطقة.

وقال شهود عيان لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الهجوم الذي نفذته مسيّرتان أدى إلى قطع البث التلفزيوني، وأحدث حالة من الرعب والفوضى بمكان الاحتفال، ليتم بعدها إجلاء البرهان إلى مدينة بورتسودان التي تبعد نحو 120 كيلومترا عن المنطقة.