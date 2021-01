في أول تغريدة بصفته رئيساً.. «بايدن» يتعهد بخطوات حازمة

تعهد جو بايدن في أول تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي يعاني منها الأمريكيون.

وكتب بايدن في التغريدة: “لا يوجد لدينا وقت لنضيعه في ما يتعلق بالأزمات التي نواجهها، ولذلك أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي لبدء أداء مهامي فورا باتخاذ خطوات حازمة وتقديم مساعدات عاجلة إلى العوائل الأمريكية”.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021