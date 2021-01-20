في أول تغريدة بصفته رئيساً.. «بايدن» يتعهد بخطوات حازمة

تعهد جو بايدن في أول تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي يعاني منها الأمريكيون.

وكتب بايدن في التغريدة: “لا يوجد لدينا وقت لنضيعه في ما يتعلق بالأزمات التي نواجهها، ولذلك أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي لبدء أداء مهامي فورا باتخاذ خطوات حازمة وتقديم مساعدات عاجلة إلى العوائل الأمريكية”.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

وأدى بايدن في مقر الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بغياب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقل موقع “تويتر” حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب POTUS إلى الرئيس الجديد جو بايدن، وأتاح لترامب حسابا على POTUS45.

وكانت شركة “تويتر” أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الشركة قولها: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، حجبنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

كما تم تعليق حسابات ترامب في “فيسبوك” و”سناب” و”يوتيوب” بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الحالي.