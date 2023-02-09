في أول جلسة له.. «أبوعجيلة المريمي» يدفع ببراءته أمام المحكمة الأمريكية

دفع المواطن الليبي المشتبه في ضلوعه في تفجير لوكربي «أبوعجيلة مسعود المريمي» ببراءته أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن من التهم الموجهة إليه.

وقالت المحامية الفيدرالية نقلا عن صحيفة واشنطن بوست” إنها ستتقدم بدفع دعوى ببراءة «أبوعجيلة مسعود المريمي».

ووفقا للصحيفة فإنّ السلطات الأمريكية ستطلب استمرار احتجاز «أبوعجيلة مسعود المريمي» على ذمة المحاكمة في جلسة استماع بكفالة في 23 من فبراير إذا سعى دفاعه للمطالبة بإطلاق سراحه المشروط.

وتوقعت الصحيفة احتمالية أن يواجه «أبوعجيلة مسعود المريمي» تهمتان، بما في ذلك تدمير طائرة ، ويعاقب عليهما بالسجن المؤبد عند إدانته.