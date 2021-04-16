في أول جمعة من رمضان.. صلاة حاشدة بالمسجد الأقصى المُبارك

وصل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المُبارك، في أول جمعة من شهر رمضان، لأداء صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ انتشار جائحة كورونا في العام الماضي 2020.

وأدى نحو 70 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح لوكالة “الأناضول” للأنباء، إن 70 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وحيّا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، الفلسطينيين الذين زحفوا إلى المسجد، وقال إن “زحفكم إلى المسجد الأقصى للصلوات لهو تذكير للمسلمين في العالم بالمسجد الأقصى الأسير”، داعيا الفلسطينيين إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد.

وتوافد المصلون على المسجد الأقصى المبارك، من معظم بواباته، في حين نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة حيث أغلقت محاور الطرق.

وقالت الشرطة في بيان إنها اتخذت هذه الإجراءات “بهدف السماح بحرية ممارسة الطقوس الدينية لعشرات آلاف المسلمين الذين وصلوا لأداء الصلاة وبهدف الحفاظ على النظام العام وتنظيم حركة المرور”، بحسب البيان.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سكان الضفة الغربية، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة باستثناء عدة آلاف من الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، كما منعت جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وقال فلسطينيون إن قوات الاحتلال تطلب منهم الحصول على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا، وتصريح دخول إلى المدينة كشرط لعبورهم.

ووفق مكتب التنسيق الحكومي الإسرائيلي التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية؛ فإن إسرائيل سمحت بدخول المسجد الأقصى لـ10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19، ومنعت جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.