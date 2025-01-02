في أول زيارة خارجية.. وفد سوري رفيع في الرياض

قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني “إن سوريا تطمح إلى فتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية، وذلك بمناسبة زيارته إلى المملكة“.

وكتب الشيباني، على منصة “إكس”: “وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب”.

وتابع: “من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين”.

ووصل وفد سوري يضم وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة رسمية للخارج. ويضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية أنس خطاب.

#الرياض | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يستقبل وفداً سورياً رفيع المستوى يضم كلاً من وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة السيد أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، وذلك لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي. pic.twitter.com/kp9izPlHbl — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 1, 2025

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، الأربعاء، عن إجراء تغييرات واسعة على المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث ثانوي.

وجاءت هذه التعديلات لتشمل حذف العديد من النصوص والفقرات، واستبدالها بمحتويات جديدة تتماشى مع ما وصفتها الوزارة بـ”القيم والمبادئ التي تسعى إلى تعزيزها في المناهج”. وأشارت وزارة التربية، إلى أن هذه التعديلات هي للعام الدراسي 2025.

وأبرز التعديلات شملت حذف فقرات تتعلق بالنشيد الوطني السوري، مثل فقرة “أكمل النشيد الوطني”، وأُزيلت فقرات تطلب من الطلاب حفظ النشيد الوطني أو إكماله.

وتقرر حذف نصوص وصور مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شعارات وصور للقادة السابقين. كما تم تعديل أو إزالة محتويات تتعلق بـ”الفخر الوطني” باعتبارها من “الخطاب القديم”.

وأُجريت تعديلات جوهرية على التربية الإسلامية، وشملت تغيير العبارات ذات “الصبغة الوطنية” لتصبح أكثر ارتباطاً بـ”القيم الدينية”، مثل استبدال “الدفاع عن الوطن” بعبارة “في سبيل الله”، وفقاً للوزارة.

وفي كتب التاريخ والفلسفة، أُزيلت الفقرات التي تناولت الآلهة القديمة والرموز غير الدينية، واستُبدلت بأخرى تركز على ما وصفته الوزارة بـ”القيم العلمية والثقافية”.

وفي الجغرافيا، تم حذف أسماء مواقع أو معالم ارتبطت بالنظام السابق، مع التركيز على “الوحدة الوطنية”، و”تنوع الطبيعة السورية”

وشملت التعديلات حذف الفقرات التي تتناول الرموز غير الدينية واستبدالها بمحتوى قالت الوزارة إنه “يعزز التفكير النقدي”، من خلال “التحليل والتفكير المنطقي”.

وفي اللغة العربية، تم حذف نصوص كانت تروج للنظام السابق، واستُبدلت بأعمال أدبية وشعرية، كما حُذفت نصوص تتناول مواضيع سياسية مباشرة.

وتم حذف النصوص والصور التي تعكس توجهات النظام السابق، مع إدخال محتويات أكثر حيادية، ومرتبطة بـ”القيم العالمية”، بحسب الوزارة.

وزير تركي: نتطلع لاتفاقية ترسيم حدود بحرية مع سوريا

وفي سياق آخر، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، “إن بلاده تخطط لبدء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع سوريا في البحر الأبيض المتوسط”.

وقال أورال أوغلو للصحفيين في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء “إن مثل هذا الاتفاق سيسمح للبلدين بزيادة مناطق نفوذهما في مجال التنقيب عن الطاقة”. مشيراً إلى أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقاً مع القانون الدولي.

أدى اتفاق بحري مماثل تم توقيعه بين تركيا وليبيا في 2019 إلى زيادة التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار أورال أوغلو إلى أن التقدم في التفاوض على اتفاق بحري سيتطلب وجود سلطة سياسية مستقرة في سوريا.

وبرزت تركيا كواحدة من الدول الرئيسية التي تؤكد نفوذها في إعادة تشكيل المشهد السياسي في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 من ديسمبر العام الماضي، ولدى أنقرة حوافز قوية لإشراك حكام سوريا الجدد، حيث تستضيف تركيا حوالي 3 ملايين مهاجر سوري، بينما يُتوقع أن تكون الشركات التركية في طليعة المستفيدين من إعادة الإعمار بعد الحرب.

بلينكن ونظيرة الفرنسي يبحثان ” عملية انتقال شاملة” في سوريا

وفي خبر متصل بالشأن السوري، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، آخر التطورات في الملفين السوري واللبناني.

وأفاد بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، آخر التطورات في وسبل “مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل مع الحد من مخاطر المزيد من عدم الاستقرار”، بما في ذلك من جانب ، فضلاً عن ضرورة وجود عملية انتقال شاملة بقيادة سورية.

وقال ميلر عبر حسابه في منصة “إكس”: “ناقش بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التطورات في سوريا ولبنان، بما في ذلك أهمية عملية انتقال شاملة بقيادة سورية، والحاجة إلى نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته”.

وأكد بلينكن “ضرورة احترام جميع المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الأقليات”.

كما حث المجتمع الدولي على تقديم “لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلماً ، بما في ذلك المواطن الأميركي أوستن تايس”.

وأضاف البيان أن الوزير الأميركي أشاد بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية.

.@SecBlinken and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot discussed developments in Syria and Lebanon, including the importance of an inclusive, Syrian-led transition process, and the need for a coordinated approach to help the Lebanese people rebuild their institutions. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 2, 2025