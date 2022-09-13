في أول زيارة له.. «السيسي» يصل قطر

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية له منذ تولي منصبه ستستغرق يومين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الضيف في الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله مطار حمد الدولي. #قطر #مصر https://t.co/PJGWN6YVha pic.twitter.com/XqxIaRgZFr — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 13, 2022

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، بأن الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس المصري خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس السيسي صباح غدٍ الأربعاء، عدداً من رجال الأعمال القطريين في مقر إقامته في فندق شيراتون الدوحة، قبل أن يتوجه إلى الديوان الأميري لإجراء مباحثات مع أمير قطر يبحث خلالها العلاقات الثنائية وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين.