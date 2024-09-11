في أول زيارة له بعد انتخابه.. الرئيس الإيراني يصل إلى العراق

تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع، في زيارة تستمر 3 أيام.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، “بأن “بزشكيان” سيعقد في بغداد “اجتماعات رسمية ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ویوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية”.

وأشار إلى أن “بزشكيان” سيعقد أيضا، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال، وسيزور النجف وكربلاء والبصرة”.

هذا وتعد زيارة “بزشكيان” للعراق أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو الماضي، وكان تعهد بإعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، قائلا: إن “العلاقات مع الدول المجاورة يمكن أن تحيد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قبل أيام: “ستكون هذه الرحلة فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الودّية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات”.