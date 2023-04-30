في أول ظهور بعد وعكته الصحية.. «أردوغان» ينتقد معارضيه ويشكر شباب تركيا

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بالمشاركة الشعبية الرائعة في مهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الفضاء والطيران المقام بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بمدينة إزمير، إنه التقى في وقت سابق اليوم بالشباب والمواطنين المشاركين في «تكنوفيست».

وظهر أردوغان لأول مرة أمام حشود من مؤيديه في إسطنبول وإزمير أمس السبت، في أعقاب الوعكة الصحية التي ألمّت به يوم الثلاثاء الماضي وأبعدته مؤقتا عن مسار الحملة الانتخابية.

وبدا الرئيس التركي بصحة جيدة وهو يخاطب الحشود متحدثا عن جهود الحكومة لمساعدة ضحايا زلزال كهرمان مرعش الكبير الذي وقع في فبراير الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وأعلن أردوغان في كلمته إطلاق «قرن جديد لتركيا»، كما انتقد معارضيه قائلا إنّ التصريحات الفاضحة التي أدلوا بها في الأيام الأخيرة تكشف عن كراهيتهم وحقدهم.

وأضاف: «كنا اليوم برفقة 360 ألف شخص في يشيل كوي بإسطنبول. لقد كانت هناك مشاركة رائعة، والشباب يعرف جيدا مع من سيسير وأين وكيف».

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لمهرجان «تكنوفيست» الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك تحت إشراف «وقف فريق التكنولوجيا التركي» وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ووصل الرئيس التركي برفقة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وقد خاض البلدان حروبا باستخدام الطائرات المسيرة التركية التي ستهيمن على هذا المعرض.