في أول ظهور رسمي.. زوجة الرئيس التركي تلتقي عقيلة «الشرع» في أنقرة

التقت زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “أمينة أردوغان”، مع “لطيفة الدروبي” زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة رسمية لتركيا.

وكتبت السيدة أمينة أردوغان على حسابها الرسمي عقب اللقاء: “سعدت كثيرا باستضافة السيدة الفاضلة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية التي تقوم اليوم بزيارة رسمية لبلادنا”.

وأضافت، “وقد أتيحت لنا الفرصة للحديث حول العديد من القضايا المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم”.

وتابعت أمينة أردوغان، ” على وجه الخصوص، ناقشنا الخطوات التي يمكننا اتخاذها معًا من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم”. “وأكدت أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم، كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها”.

وختمت بالقول: “أعتقد أن المستقبل الذي يسوده السلام والاستقرار هو نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تُتخذ على هذا الطريق أملاً دائماً لشعوب المنطقة”.

Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.



İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma… pic.twitter.com/NbPVB9amBb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 4, 2025