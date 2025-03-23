في أول ظهور له منذ أسابيع.. «البابا فرنسيس» يدعو لوقف القصف على غزة

في أول ظهور علني له منذ 5 أسابيع، بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من “التهاب رئوي حاد”، ظهر بابا الفاتيكان فرنسيس، قبيل خروجه من المستشفى، ليبارك الجموع المحتشدة.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، “رفع البابا إبهامه لأعلى ملقيا تحية للحشود، حيث تجمع مئات الأشخاص للاطمئنان عليه ورؤيته، وتعالت الهتافات مثل “يحيا البابا!” و”بابا فرانسيسكو” من بين حشود المتجمعين، الذين كان من بينهم مرضى نقلوا على كراسي متحركة إلى الخارج لمجرد رؤية البابا”.

وقبيل عودته إلى الفاتيكان لبدء شهرين من النقاهة، كتب “البابا فرنسيس” في صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد: “أشعر بالحزن لاستئناف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى”.

وطالب البابا بـ “وقف فوري للسلاح، والتحلي بالشجاعة لاستئناف الحوار، حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار”.

وبحسب “الفاتيكان نيوز“، أضاف أن “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي مجددا خطيرة جدا”، مشيرا إلى أن “هذا يتطلب التزاما عاجلا من قبل الأطراف المتحاربة والجماعة الدولية”.

Joy all around as Pope Francis makes his first appearance since he was hospitalised on February 14th, saying a few words and imparting his Apostolic Blessing in silence. Later this afternoon he will be discharged from hospital and return to the Vatican. pic.twitter.com/Nuaxo76hrL — Catholic Sat (@CatholicSat) March 23, 2025

📷: Pope Francis appeared on a hospital balcony today, blessing crowds in his first public outing in five weeks.



The 88-year-old is set to be discharged after surviving a severe bout of pneumonia and will spend two months recovering at the Vatican.#VMNews pic.twitter.com/zmcMf7wQcd — Virgin Media News (@VirginMediaNews) March 23, 2025

هذا “ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى أمس السبت، قتل أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة”.