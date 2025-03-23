في أول ظهور له منذ أسابيع.. «البابا فرنسيس» يدعو لوقف القصف على غزة

في أول ظهور علني له منذ 5 أسابيع، بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من “التهاب رئوي حاد”، ظهر بابا الفاتيكان فرنسيس، قبيل خروجه من المستشفى، ليبارك الجموع المحتشدة.
وبحسب ما ظهر في الفيديو، “رفع البابا إبهامه لأعلى ملقيا تحية للحشود، حيث تجمع مئات الأشخاص للاطمئنان عليه ورؤيته، وتعالت الهتافات مثل “يحيا البابا!” و”بابا فرانسيسكو” من بين حشود المتجمعين، الذين كان من بينهم مرضى نقلوا على كراسي متحركة إلى الخارج لمجرد رؤية البابا”.
وقبيل عودته إلى الفاتيكان لبدء شهرين من النقاهة، كتب “البابا فرنسيس” في صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد: “أشعر بالحزن لاستئناف القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى”.
وطالب البابا بـ “وقف فوري للسلاح، والتحلي بالشجاعة لاستئناف الحوار، حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار”.
وبحسب “الفاتيكان نيوز“، أضاف أن “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي مجددا خطيرة جدا”، مشيرا إلى أن “هذا يتطلب التزاما عاجلا من قبل الأطراف المتحاربة والجماعة الدولية”.
هذا “ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى أمس السبت، قتل أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة”.
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