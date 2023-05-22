في أول كلمة له بعد تكليفه.. «حماد» يشكر النواب والمؤسسة العسكرية على تكليفه

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد إنّه يشكر المجلس على تكليفه، مشيرا إلى أنّه سيستكمل الجهود والخطوات السابقة لحكومة باشاغا.

وأوضح أسامة حماد في أول كلمة له بعد تكليفه، أنّه يشكر المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا على ما بذلوه لبناء المؤسسة العسكرية بصورة نموذجية، وفقا لتعبيره.

ودعا أسامة حماد جميع البعثات الدولية وعلى رأسها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى القيام بدورها في الدفع بعملية المصالحة الوطنية إلى الأمام.

وتابع أسامة حماد أنّ حكومته حكومة كل الليبيين، قائلا: «أيدينا ممدودة للجميع وسنشرع في إطلاق حوار شامل يضمن الحقوق ويرفع المعاناة عن المهجرين والنازحين داخليا وخارجيا».

واشاد أسامة حماد بدور إدارات مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وطرابلس، وما نتج عنه من توفر في السيولة والنقد الأجنبي وتسهيل المعاملات المصرفية.